Ozon выделил логистическое направление в отдельное юрлицо

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Онлайн-площадка Ozon выделила логистический бизнес в отдельное юрлицо ООО "Озон рокет", сообщили ТАСС в компании.

"ООО "Озон рокет" объединит логистические операции и сервисы Ozon. Отдельное юрлицо даст логистическому направлению больше гибкости, в том числе при оказании услуг внешним клиентам. Это потенциально поможет увеличить выручку от направления и повысить эффективность процессов", - сообщили в компании.

"Озон рокет" принадлежит кипрским компаниям Auraro Investments ltd (79%) и Ozon Holdings plc (20%), а также российскому юрлицу ООО "Озон холдинг" (1%). Компания зарегистрирована 6 июля с уставным капиталом 1 млн рублей.