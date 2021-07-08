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Таиланд выразил заинтересованность в покупке у России 10-20 млн доз "Спутника V"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Таиланд хочет купить 10-20 миллионов доз российской вакцины "Спутник V", министерство здравоохранения страны и РФПИ обсуждают использование препарата в королевстве. Об этом сообщил ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават на международной промышленной выставке "Иннопром".

"Как вы знаете, Таиланд имеет большой интерес к покупке "Спутника V" в России, и на политическом уровне это уже согласовано. Если говорить о количестве, то мы хотим купить миллионы доз - от 10 до 20 миллионов. Сейчас министерство здравоохранения страны работает с РФПИ по вопросу использования "Спутника V" в Таиланде", - сказал собеседник агентства.

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