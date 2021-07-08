Россияне приобрели около 250 тыс. путевок по программе кешбэка на отдых детей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россияне с 25 мая приобрели по программе стимулирования внутренних туристических поездок для детей (туристического кешбэка) около 250 тыс. путевок на 6,7 млрд рублей, сообщили журналистам в Ростуризме.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая и продлится до 15 сентября. "На сегодняшний день по программе куплено более 250 тыс. путевок на общую сумму 6,7 млрд рублей. Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 млрд рублей", - отметили в пресс-службе Ростуризма.

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая 2021 года, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. С 25 мая и до 31 августа все желающие могут покупать путевки в детский лагерь, и получать автоматический возврат. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября.

Однако многие граждане успели приобрести детские путевки до запуска программы, поэтому президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизм возврата части средств и для них, а также при необходимости увеличить объем финансирования программы. Правительство выделило 4,5 млрд рублей дополнительно на возврат половины стоимости путевки в детские лагеря для тех граждан, которые купили их до начала программы детского кешбэка. Ранее на детский кешбэк было выделено 5 млрд рублей.

Четвертый этап программы кешбэка

Россияне приобрели в рамках четвертого этапа программы туристического кешбэка туров и мест в отелях на 0,5 млрд рублей.

"В этом году мы продлили программу и дали возможность сразу с 16 июня, без остановки программы, покупать поездки на период с 1 октября и до 24 декабря этого года включительно. Круизы с кешбэком можно покупать на даты с 1 сентября и до окончания навигации. Уже сейчас на осень купили туров и проживания с кешбэком на 0,5 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за время действия программы с августа 2020 года ей воспользовалось около 2 млн россиян, которые купили туров и мест в отелях на 34 млрд рублей. В этом году программой воспользовалось уже более 1,5 млн человек, которые купили туров и проживания на более чем 27 млрд рублей. Всего туристам вернулось около 6,5 млрд рублей. Больше всего туров и мест проживания было забронировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Марий Эл, Свердловской области.

В программе участвует 671 туроператор. "Количество бронирований в период работы программы увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это еще и большая поддержка отрасли, для сотен тысяч людей, работающих в индустрии гостеприимства - особенно с учетом того, что программа по большей части работала в низкий сезон, когда инфраструктура традиционно не загружена", - отметили в Ростуризме.

На туристический кешбэк до 2024 года в рамках нацпроекта запланировано 21,7 млрд рублей. Со следующего года Ростуризм планирует использовать этот инструмент более фокусно - поддерживать строго межсезонье. "Сезон на наш взгляд должен быть не менее 6-7 месяцев, и по ситуации - продвигать с помощью ценовой доступности новые направления", - заключили в ведомстве.