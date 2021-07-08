В АТОР заявили, что цены на курортах Египта в долларах не изменятся

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Цены на курортах Египта для россиян в долларах не изменятся, неделя в отеле "3 звезды" может стоить $300-500 на человека, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Думаем, что цены вряд ли изменятся в долларах (по отношению к уровню цен до введения ограничений - прим. ТАСС). Ожидаем, что неделя в отеле "три звезды" на человека будет стоить $300-500", - сказала Ломидзе.

Пока сложно сказать, каким будет спрос и сколько российских туристов сможет отдохнуть в Египте до конца года, но путешественники "точно поедут", добавила она.

По ее словам, чартерные рейсы в Египет могут быть организованы уже в июле, расписание сформируется в течение двух недель.

"Для туризма это очень отрадная новость, которую ждали много лет. Чартерные программы, мне кажется, начнут формировать уже сегодня. Думаю, что в течение ближайшей недели-двух можно будет говорить о сформированном расписании рейсов. Я думаю, уже в июле можно будет вылететь чартерными рейсами в Египет", - сказала она.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила ТАСС, что туроператоры могут оперативно запустить чартерные программы на курорты Египта при наличии необходимых слотов.

8 июля президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. До этого авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.