Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД

Глава государства дал команду на начало проезда по трассе из центрального пункта управления ЦКАД.

Президент выступил с инициативой наделить "Автодор" правом освоения территорий, прилегающих к строящимся дорогам.

"Что касается экономики, то если бы с самого начала, сразу бы осваивали прилегающие территории, то было бы более эффективно. Мне кажется, "Автодору" надо дать право заниматься этой работой", - сказал Путин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, имеет ли президент в виду предоставление различных сервисных услуг. "Да, если бы у них было такое право, они бы это делали. С нуля бы все строили-строили-строили, и сразу бы все получалось. Не нужно быть собственниками", - пояснил Путин.

Строительство ЦКАД, которая проходит параллельно А107 (Московское малое кольцо), началось в 2014 году. Изначально открытие ЦКАД планировалось в 2019 году, однако его несколько раз переносили. Сейчас движение открылось на участках дороги, которые включают развязку на пересечении ЦКАД-4 (Новорязанское, Егорьевское, Носовихинское, Горьковское шоссе) и М-5 "Урал", 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе и пересечение ЦКАД-5 (Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское, Новорижское, Ратехинское, Можайское, Минское, Киевское шоссе) и М-10 "Россия".