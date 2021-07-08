Вопрос о количестве рейсов на курорты Египта оперштаб решит на заседании

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вопрос о количестве рейсов между Россией и курортами Египта будет решен на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам в четверг в штабе.

"Вопрос о количестве рейсов с Египтом будет решен на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты.

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

О возобновлении авиасообщения между российскими городами и курортами Красного моря Путин и президент ЕгиптаАбдель Фаттах ас-Сиси договорились 23 апреля текущего года. В начале мая посол России в Каире Георгий Борисенко сообщил, что авиационные власти и органы безопасности должны завершить весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения.