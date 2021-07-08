"Уральские авиалинии" увеличивают количество рейсов из Жуковского в Ереван

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 20 июля увеличит количество рейсов в Ереван (Армения) из аэропорта Жуковский до трех в неделю, сообщается в четверг в Telegram-канале авиаперевозчика.

"С 20 июля из Жуковского в Ереван можно будет улететь по понедельникам, средам и пятницам", - говорится в сообщении.

По данным с сайта аэропорта Жуковский, сейчас авиакомпания выполняет единственный рейс из Жуковского в столицу Армении - по четвергам.

Компания также открывает 8 июля прямое авиасообщение между Нальчиком и Ереваном. Рейсы будут выполняться по четвергам, время в пути - 1 час 5 мин, уточняется в сообщении.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиаперевозчик эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.