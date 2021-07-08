Число заказов навынос выросло в пять раз за первую неделю посещения кафе по QR-кодам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Число заказов с собой выросло в пять раз за первую неделю действия новых правил посещения московских ресторанов по QR-кодам относительно предыдущей недели. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекс.Еды".

"За первую неделю действия новых правил посещения московских ресторанов по QR-кодам число заказов с собой выросло в пять раз относительно предыдущей недели. Возможность принимать заказы навынос впервые подключили крупные сети быстрого питания и рестораны без залов, которые обычно работают только на доставку. На динамике заказов с собой также сказалась теплая погода", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что с помощью "Яндекс.Еды" пользователи могут делать заказы навынос в "Теремке", Subway, "Хлебе насущном", "Тануки", Pizza Hut, Starbucks. Скоро такая возможность заработает еще в нескольких сетях. В сегменте навынос быстрее всего растет число заказов, которые люди делают прямо у дверей ресторанов.

В пресс-службе добавили, что на прошлой неделе в Москве и области выросло также количество заявок от ресторанов на подключение к "Яндекс.Еде" - их стало больше на 40% относительно первых недель июня. Рестораны, которые раньше не работали с сервисом, стали подключаться к нему, чтобы принимать заказы навынос и с доставкой.

"Яндекс.Еда" - сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. С "Яндекс.Едой" сотрудничают 34 тыс. заведений в более чем 170 городах. Сервис развивается в России, Беларуси и Казахстане. Заказать еду и продукты можно на eda.yandex и в приложениях "Яндекса", "Яндекс.Еды" и "Яндекс Go" для iOS и Android.