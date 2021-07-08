Путин предложил подумать о продлении трассы Москва - Казань до Тюмени и Челябинска

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска.

"[Трасса Москва - Казань] - очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?" - уточнил Путин на открытии последнего участка ЦКАД в четверг. Хуснуллин подтвердил, что у него нет "никаких сомнений" в реализации проекта.

"Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?" - продолжил глава государства.

"Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас - закон, все сделаем", - ответил вице-премьер.

В апреле президент поручил продлить строящуюся автотрассу Москва - Нижний Новгород - Казань до Екатеринбурга. Строительство всей трассы должно быть закончено до 2024 года. На реализацию проекта могут быть выделены средства ФНБ. Общая протяженность трассы от Москвы до Екатеринбурга составит 1,6 тыс. км, протяженность участка от Москвы до Казани - 800 км и от Казани до Екатеринбурга еще 800 км.