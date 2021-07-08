Средние цены на бензин в России за неделю выросли на 8 копеек

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 28 июня по 4 июля 2021 года выросли на 8 копеек и составили 48,17 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 6 копеек - до 45,4 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 8 копеек - до 49,11 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 18 копеек - до 56,05 рубля за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 10 копеек - до 50,01 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Ханты-Мансийске - на 0,8%, Салехарде и Ульяновске - на 0,5%. При этом в Южно-Сахалинске было зафиксировано снижение на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,5 до 45,88 рубля, марки Аи-95 - от 48,69 до 53,39 рубля, марки Аи-98 - от 49,99 до 58,79 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 43,9 до 45,84 рубля, марки Аи-95 - от 47,6 до 50,35 рубля, марки Аи-98 - от 55,6 до 58,51 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ за данный период снизился на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 745,3 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 1,7% и составило 1 млн 492,2 тыс. тонн.