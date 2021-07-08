"Северсталь" планирует существенно снизить цены на плоский прокат в августе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. "Северсталь" планирует существенно снизить цены на горячекатаный плоский прокат в августе по отношению к июлю. Об этом сообщили представители компании в ходе рассмотрения дела о монопольно высоких ценах на рынке, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в официальном Telegram-канале.

"Северсталь" заявила о планируемом существенном снижении цен на горячекатаный плоский прокат в августе 2021 года в сравнении с аналогичными ценами июля. Об этом представители компании сообщили на очередном заседании комиссии по делу о злоупотреблении доминирующим положением", - сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что на данный момент "Северсталь" - единственная из трех компаний ("Северсталь", НЛМК, ММК) по делам о злоупотреблении доминирующим положением, которая предоставила содержательные сведения о своей ценовой политике на рынке.

Следующее заседание комиссии в отношении "Северстали" состоится 27 июля, говорится в сообщении.

Ранее основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов в интервью телеканалу РБК отмечал, что рост цен на металлопродукцию временен, его смягчение возможно к концу этого года.

О деле против металлургов

Ранее ФАС возбудила дела в отношении компаний ММК, НЛМК и "Северсталь", поскольку они, по данным службы, поддерживали монопольно высокие цены на рынке плоского проката. Проверка была проведена в связи с поступившем в ведомство заявлением о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат. По информации ведомства, рост цен на прокат шел быстрее роста стоимости сырья.

Металлурги заявили, что работают строго в рамках рыночной конкуренции и действующего законодательства, готовы к сотрудничеству с ФАС и предоставят ведомству все необходимые документы, подтверждающие соблюдение антимонопольного законодательства. Компании также отметили, что российские цены на стальную продукцию формируются исходя из мировых тенденций, а в перспективе нескольких месяцев рынок стабилизируется.