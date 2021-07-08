Минфин намерен интегрировать элементы финансовой грамотности от детсадов до вузов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Семь программ повышения квалификации педагогов по методике преподавания финансовой грамотности в школах разработано с 2018 года при непосредственном участии Минфина, а также Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина. Об этом сообщил ТАСС замминистра финансов Михаил Котюков, его слова передала пресс-служба министерства.

По его словам, перед министерством стоит задача интегрировать элементы финансовой грамотности не только в школьную программу, но и во все сферы современной системы образования - детские сады, средние специальные образовательные организации, вузы.

"Включение элементов финансовой грамотности в предметы обязательной школьной программы - это то, над чем мы с коллегами уже несколько лет работаем в рамках реализации национальной Стратегии (Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы - прим. ТАСС). В этой работе принимают непосредственное участие и само ведомство, и методические центры на базе НИУ ВШЭ и РАНХиГС, и теперь еще Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России, это сотни квалифицированных специалистов", - сказал Котюков.

"С 2018 года мы разработали семь программ повышения квалификации педагогов по методике преподавания финансовой грамотности в рамках школьных предметов. Речь идет об обществознании, математике, географии, английском языке, ОБЖ, истории, информатике. Для каждой такой программы уже созданы все необходимые контрольно-измерительные и учебно-методические материалы. На сегодняшний момент обучение по этим программам прошли около восьми тысяч учителей. И ежегодно на базе наших региональных и межрегиональных центров мы планируем готовить не менее пяти тысяч человек", - добавил он.

Целостная система

Замминистра отметил, что для преподавания финансовой грамотности в качестве отдельной дисциплины по выбору при поддержке Минфина были также разработаны учебно-методические комплекты для школьников 2-11 классов, учителей и родителей. "Это целостная система курсов для дополнительного образования. 17 млн экземпляров таких пособий по финансовой грамотности уже поступили в 51 российский регион. Это самый большой единовременный тираж учебников в истории современной России", - подчеркнул Котюков.

В четверг Банк России сообщил, что преподавание финансовой грамотности станет обязательным в 1-9 классах школ, это закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) начального и основного общего образования. В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как "Математика" и "Окружающий мир", а для учеников 5-9 классов - в предметах "Обществознание", "Математика" и "География". Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году. В свою очередь Минпросвещения сообщило, что новые ФГОС начального и основного общего образования не предполагают введения отдельного предмета по финансовой грамотности.