Псковский губернатор раскритиковал глав районов за отставание по нацпроектам

ПСКОВ, 8 июля. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал работу глав некоторых районов за отставание в реализации нацпроектов. Из-за этого регион вынужден вернуть часть средств обратно в федеральный бюджет, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

По данным псковских властей, сейчас в регионе снизились темпы по ключевым показателям нацпроектов. По словам губернатора, весной эта работа велась активнее, чем в 2020 году, однако сейчас, добавил Ведерников, "ситуация ровно противоположная". Глава региона назвал это "тревожной тенденцией".

"Из-за несоблюдения сроков контрактации было потеряно около полутора месяцев, во время которых подрядчики могли активно работать. Критике со стороны губернатора подверглась работа руководителей ряда районов области. <..> Оперативная и качественная работа муниципалитетов будет поощряться выделением дополнительных средств. Тем, из-за кого добытые регионом средства уходят обратно в федеральный бюджет, финансирование будет распределяться по остаточному принципу", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, глава региона отметил "вопиющий случай непрофессионализма" районной администрации в Пустошкинском районе. Здесь уже шесть раз не состоялся конкурс в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". По этому случаю губернатор поручил подготовить обращение в региональную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям местной администрации.

"Мало того, что муниципалитет фактически лишил новых объектов жителей района, так он еще и деньги не возвращает. Ситуация абсурдная. <..> Некоторые главы муниципалитетов по какой-то причине считают, что администрация области за них решит все проблемы и задачи, а им нужно только приехать и разрезать красную ленточку. Так не будет", - цитирует пресс-служба губернатора.