Премьер Украины считает, что "Северный поток - 2" не достроят

ВИЛЬНЮС, 8 июля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" от побережья России через Балтийское море до Германии достроен не будет. Такое мнение высказал в четверг на брифинге с премьером Литвы Ингридой Шимоните глава правительства Украины Денис Шмыгаль, участвовавший в Вильнюсе в международной конференции по реформам Украины.

"Слышны утверждения, что проект "Северный поток - 2" будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет", - заявил он.

Шмыгаль повторил неоднократно высказанные оценки оппонентов о характере проекта. "Это неэкономический проект. Разумеется, Украина пострадает, так как значительно снизятся объемы транзита газа, но мы должны говорить шире об угрозе безопасности и росте влияния России в Европе", - рассуждал глава кабмина. Несмотря на то, что газопровод, по мнению Шмыгаля, достроен не будет, он призвал Литву "присоединиться к нашим усилиям по противодействию "Северному потоку - 2" и противиться такой возможности". "Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС", - сказал Шмыгаль.

Вильнюс, по словам премьера Шимоните, готов поддержать Киев. "Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума", - сказала она.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.