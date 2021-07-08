Выставку "Иннопром" в Екатеринбурге посетили около 20 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Международную промышленную выставку "Иннопром", которая проходила в Екатеринбурге с 5 по 8 июля в 11-й раз, посетили около 20 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в четверг организаторы выставки.

"Участие в мероприятии приняли более 1 800 компаний, в том числе более 500 компаний (из них 35% - иностранные) представили свои экспозиции в трех выставочных павильонах на общей площади 37 000 кв. м. За дни работы выставку посетили около 20 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Страной-партнером "Иннопрома" впервые выступило иностранное государство - Италия. Страна представила масштабную экспозицию с участием 61 компании. Также национальные экспозиции представили Белоруссия, Бельгия, Германия, Венгрия, Зимбабве, Казахстан, Польша, Чехия, Узбекистан и Япония. Делегации для участия в "Иннопром" направили 38 стран.

Главная стратегическая сессия "Гибкое производство. Максимальная адаптация" прошла 5 июля, в первый день работы выставки. Сессию открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Форум в очередной раз подтвердил статус эффективной b2b-площадки для общения малых и средних компаний с крупнейшими российскими и международными заказчиками", - отметили организаторы выставки.