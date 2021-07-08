Левитин: ускорение строительства автодорог на Тюмень и Челябинск нужно просчитать

СОФРИНО /Московская область/, 8 июля. /ТАСС/. Специалисты обдумают, как ускорить строительство автомобильных трасс на Тюмень и Челябинск, сказал ТАСС в четверг помощник президента Игорь Левитин.

Он принял участие в церемонии запуска движения по заключительному отрезку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), старт которому дал глава государства Владимир Путин. Президент не только поздравил участников этого проекта с завершением работ, но и обсудил с представителями правительства и регионов дальнейшие планы по созданию автомагистралей.

"Президент только сказал [о новых дорогах], поэтому сроки мы будем согласовывать, будем сейчас считать", - отметил Левитин. Он уточнил, что "ранее такие планы строились с ориентиром ближе к 2030 году". "Но президент сегодня сказал, поэтому надо теперь думать, как это раньше сделать", - подчеркнул помощник главы государства, говоря о трассах на Челябинск и Тюмень. Он напомнил, что завершение строительства дороги до Екатеринбурга намечено на 2024 год.