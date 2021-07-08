МИД Египта прокомментировал решение России снять запрет на чартеры

КАИР, 8 июля. /ТАСС/. Решение России отменить запрет на чартерные полеты на египетское курорты позволит укрепить двустороннее сотрудничество в сфере туризма. Об этом заявил в четверг МИД Египта.

"Египет приветствует принятое Российской Федерацией решение об отмене запрета на чартерные полеты в и из Египта после указа президента РФ, - отмечается в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства. - Надеемся на скорейшее возвращение российского туризма на египетские курорты, что позволит укрепить двустороннее сотрудничество в этой сфере с учетом превентивных мер, принятых египетским правительством для сдерживания нового коронавируса".

"Уверены, что этот шаг отражает прочность египетско-российских отношений на всех уровнях, которые стремительно развиваются в различных областях", - указали в МИД.

8 июля президент РФ Владимир Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. До этого авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

Ранее в четверг в Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами и организации воздушного движения ТАСС сообщили, что РФ и Египет уже координируют меры для скорейшего возобновления чартерных полетов на красноморские курорты. Кроме того, по словам бывшего члена Египетской федерации туристических палат Мустафы Халиля, в отели Шарм-эш-Шейха и Хургады начали поступать запросы на бронирование номеров и программ для российских туристических групп.