Профицит консолидированных бюджетов регионов России в I полугодии вырос на 6,54%

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Профицит консолидированных бюджетов регионов РФ в январе - июне вырос на 6,54% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 442 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

"В целом консолидированные бюджеты исполнены с профицитом 442 млрд рублей (в 2020 году дефицит 214 млрд рублей)", - отмечается в материалах.

Доходы регионов РФ в январе - июне увеличились на 18%, до 7,5 трлн рублей.

"При этом увеличились поступления в сравнении с аналогичным периодом "доковидного" 2019 года: рост доходов составил 21%, рост налоговых и неналоговых доходов - 15%", - говорится в материалах ведомства.

Увеличение доходов позволило обеспечить рост расходов на 8%, общий объем профинансированных расходов составил 7 трлн рублей (снижение расходов отмечается в семи регионах, а увеличение в 78 регионах), что свидетельствует о взвешенной бюджетной политике регионов.

Также отмечается увеличение объемов чистых остатков средств бюджетов с начала года на 47%, до 2,2 трлн рублей.

По данным Минфина, исполнение консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации характеризуется стабильностью и устойчивостью.