Движение по кольцевой дороге Екатеринбурга планируют запустить в 2022 году

СОФРИНО /Московская область/. 8 июля. /ТАСС/. Строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) идет с опережением графика, движение по ней планируют запустить в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в четверг на церемонии открытия заключительного участка ЦКАД.

"Мы выполняем ваше поручение с опережением графика. По поводу подготовки стыковки магистрали Москва - Казань - Екатеринбург: цмы строим полукольцо, точней кольцевое движение вокруг Екатеринбурга. Мы строим его с опережением графика. Совсем недавно в ходе визита Михаила Владимировича Мишустина был решен вопрос о переносе части финансирования с 2023 года на 2021 год для того, чтобы сохранить динамику по строительству. Движение будет пущено уже в 2022 году", - сказал он, докладывая президенту Владимиру Путину.

Куйвашев отметил, что строительство кольцевой дороги даст толчок для развития Екатеринбурга и всей Свердловской области.

В феврале сообщалось, что сдача кольцевой дороги запланирована на 2025 год, но при дополнительном финансировании может быть ускорена почти на два года. Согласно ранее опубликованному распоряжению правительства РФ, на завершение строительства ЕКАД в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 млрд рублей, в 2022 году - 3,9 млрд рублей, в 2023 году - 3,1 млрд рублей. Кроме того, губернатор региона Евгений Куйвашев ранее говорил, что до 2023 года область может получить дополнительно 9,5 млрд рублей на строительство ЕКАД.

Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога проектной протяженностью 94,3 км строится с 1994 года. После ввода в эксплуатацию финального участка трассы и ее замыкания ЕКАД объединит в единый транспортный каркас федеральные дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень.