Эксперт: Египет оттянет часть турпотока из Крыма, но произойдет это только осенью

"Вероятно, [возобновление чартерного сообщения с Египтом] скажется, - сказал Зелинский ТАСС в четверг, отвечая на вопрос, повлияет ли открытие нового направления на турпоток в Крым. - Но это будет в осенний период, сентябрь - ноябрь. Все-таки в июле и августе там очень жарко, и это не будет прямо массовый туризм. А вот в осенний период это направление может стать более предпочтительным: там тепло, теплая вода".

При этом делать прогнозы, какого количества туристов могут лишиться российские курорты, по словам Зелинского, рано. Это будет зависеть и от погоды в туристических регионах РФ, от частоты и направлений полетов, стоимости билетов, и от тех условий, которые предложит египетский турбизнес.

"[По ценам на путевки в Египет] пока что-то говорить сложно. Это всегда было доступное направление для отдыха. Есть множество моментов: какие будут ограничения, будет ли он открыт для других стран помимо России и поедут ли туда европейские туристы. Если поедут, будет высокий спрос, цены будут выше. Если спрос будет низкий, то цены будут рекордно низкие. Что-то про цены говорить мы сможем ближе к осени", - добавил собеседник.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. Согласно прогнозам на этот год, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.