Строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде может начаться в 2022 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Строительство новых станций нижегородского метрополитена может начаться уже в следующем году. Технико-экономическое обоснование проекта почти готово, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"С губернатором в постоянном режиме находимся. Уже обоснование экономическое практически готово. Со следующего года к продлению станций [метро] можем приступить", - сказал Хуснуллин.

Ранее нижегородские власти сообщали, что в Нижнем Новгороде планируется построить четыре новых станции - "Оперный театр" и "Сенная", которые будут продлением Автозаводской линии, а также "Варя" и "Сормовская", которые в перспективе станут продолжением Сормовской линии.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что инфраструктурные кредиты могут быть использованы в Нижнем Новгороде для развития метро и обновления центра города.

О метрополитене

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий - Автозаводской и Сормовско-Мещерской. На Автозаводской располагается 11 станций метро. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в Нагорной части города. Сормовская линия состоит из пяти станций, все они находятся в Заречной части Нижнего Новгорода.