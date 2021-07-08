Хуснуллин призвал решить вопросы с недостроенными со времен СССР метро в городах России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Вопросы, связанные с недостроенными с времен Советского Союза метро в городах России, необходимо решить, приняв решение о завершении строительства, в том числе с привлечением инфраструктурных кредитов или консервации. Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг.

"С Советского Союза недострои по метро [остались], с ними надо ставить точку. Если их не достраивать, тогда их нужно полностью, как мы говорим строительным языком, забутовать (заполнить, засыпать, заложить, - прим. ТАСС). Забутовать их на глубине 60 метров. Это по деньгам стоит 20% от строительства нового [метро]. Поэтому не просто так президент принял решение. И я ему докладывал о сложностях, которые есть, о рисках при консервации дальнейшей. Принято решение за счет бюджетных кредитов достроить метро", - сказал он.

В настоящее время прорабатывается вопрос о завершении строительства метро в Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске. Ранее было принято решение о консервации Омского метрополитена, который строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен.