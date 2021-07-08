СМИ: ЕС потребует от Великобритании €47,5 млрд за выход из состава сообщества

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Власти Евросоюза полагают, что Великобритания должна заплатить Брюсселю около €47,5 млрд ($56,2 млрд) за выход из состава сообщества. Об этом в четверг сообщил ирландский телеканал RTE со ссылкой на предварительный отчет о консолидированном бюджете ЕС за 2020 год.

В нем отмечается, что обязательства Соединенного Королевства выплатить определенную сумму ЕС в результате Brexit содержатся в ряде статей итогового соглашения. В декабре 2017 года Лондон и Брюссель достигли компромисса относительно механизма подсчета подлежащей выплате суммы, которая тогда оценивалась британскими властями в £35-39 млрд (чуть менее $50 млрд на тот момент). Таким образом, как указывает телеканал, финансовые требования Евросоюза, согласно отчету, будут ощутимо выше, чем предполагалось изначально.

RTE добавил, что речь идет об имплементации статей 140 и 143 договора о выходе Великобритании из ЕС. В них говорится, что Лондон обязуется вернуть Евросоюзу часть средств, выделенных Великобритании из бюджета сообщества для реализации совместных проектов и программ, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не были доведены до конечного результата. Кроме того, Соединенное Королевство в подписанном соглашении взяло на себя обязательство по страховым и пенсионным выплатам чиновникам ЕС.

Теперь эту сумму должна утвердить в ноябре Европейская счетная палата. По словам представителя Ирландии в этом институте Евросоюза Тони Мерфи, сумма вряд ли изменится. Как указал телеканал, первый транш в размере €6,8 млрд Лондон обязался направить ЕС в следующем году. В общей сложности, согласно договору о Brexit, выплаты будут разбиты на несколько десятилетий.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг.