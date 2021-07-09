Минэкономразвития улучшило прогноз на 2021 году по росту ВВП России до 3,8%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз темпов роста ВВП России на 2021 год до 3,8% по сравнению с апрельским прогнозом в 2,9%, сообщили журналистам в министерстве. На 2022-2024 годы прогноз по темпам роста экономики России министерство оставило неизменным: 3,2% в 2022 году и по 3% в 2023 и 2024 годах.

"Причины повышения прогноза по росту ВВП на 2021 год понятны - улучшение динамики потребительского и инвестиционного спроса", - сказал представитель Минэкономразвития. Он отметил, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий, но потенциал ее восстановления еще не исчерпан. На докризисный уровень она вернется уже в июле.

"Сейчас у нас на руках данные за март-апрель-май, мы видим, что экономика восстанавливается быстрее наших ожиданий <…> Ожидаем выхода на докризисный уровень уже в текущем месяце <…> Наши эксперты говорят о том, что потенциал восстановления экономики еще не исчерпан", - сказал представитель Минэкономразвития.