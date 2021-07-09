Минэкономразвития улучшило прогноз по росту инвестиций до 4,5% на 2021 год

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по росту инвестиций до 4,5% в 2021 году с апрельского прогноза в 3,3%, сообщили журналистам в министерстве.

"Позитивная динамика инвестиций в основной капитал - у нас рост 2%, оперативные индикаторы за апрель-май тоже говорят о том, что по итогам второго квартала мы видим очень сильные данные по инвестициям", - сказал представитель Минэкономразвития.

Прогноз по росту промпроизводства на текущий год министерство не меняет и оставляет на уровне 2%. В последующие годы прогноз по росту промпроизводства улучшен до 3,6% с 3,4% в апреле, на 2023 год прогноз в 2,9% также остается неизменным, на 2024 год незначительно ухудшен до 2,7% с 2,8%.