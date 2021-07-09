В МЭР заявили, что средний курс рубля укрепится до 72,8 рубля за доллар в 2021 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает укрепления рубля до 72,8 рубля за доллар в 2021 году при цене нефти марки Urals $65,9 за баррель, сообщили журналистам в министерстве.

По словам представителя Минэкономразвития, рубль укрепится до 70,2 рубля за доллар при цене Urals $64,8 за баррель в 2022 году, до 71 рубля за доллар при Urals $60,8 в 2023 году и 72,8 рубля за доллар при Urals $57,4 в 2024 году.

Укрепление рубля министерство связывает с ростом цены нефти, тем не менее в августе вновь вернется к этому вопросу. "Более крепкий рубль - да, это связано, конечно, с ценой на нефть, но вопрос по валютному рынку остается зоной наших дополнительных исследований. Мы еще раз в августе очень внимательно посмотрим", - сказал представитель Минэкономразвития.