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Прогноз Минэкономразвития по росту реальных доходов населения остается на уровне 3%

Ведомство также незначительно улучшило прогноз по безработице на 2021 год - до 5,1%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ не меняет прогноз по росту реальных доходов населения и оставляет его на уровне 3% в 2021 году, сообщили журналистам в министерстве. На последующие годы прогноз также остался в силе: 2,4% в 2022 году и по 2,5% в 2023-2024 годах.

"Прогноз по реальным располагаемым доходам населения пока мы сохранили на уровне 3%. Сомневаемся в восстановлении прочих доходов населения, видим, что идет более медленное, чем ожидалось, их восстановление в первом квартале 2021 года, соответственно, это тот параметр, который мы особо будем смотреть в августе, когда у нас появятся цифры по второму полугодию", - сказал представитель Минэкономразвития.

Министерство незначительно улучшило прогноз по безработице на текущий год - до 5,1% с 5,2% в апрельском прогнозе. "Уровень безработицы у нас по итогам мая - 4,9%, ранее выход на значения ниже 5% мы ожидали только осенью 2021 года", - отметил представитель.

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