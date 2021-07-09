Россияне рассказали о планах после выхода на пенсию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более трети россиян (36%) на пенсии рассчитывают жить на собственные сбережения, обходиться одной только пенсией от государства планируют менее четверти респондентов, выяснили СберНПФ и Rambler&Co, опросив 9,2 тыс. человек по всей стране.

"Треть россиян (36%) собираются жить на собственные сбережения, 30% рассчитывают на подработки. На помощь взрослых детей надеются 7% россиян. 4% уверены, что будут получать дополнительную корпоративную пенсию от бывшего работодателя. Обходиться одной только пенсией от государства планируют менее четверти респондентов (23%)", - следует из результатов опроса (есть в распоряжении ТАСС).

Отвечая на вопрос, чем россияне хотели бы заниматься после выхода на пенсию, более трети россиян (36%) заявили, что ждут пенсию, чтобы начать заниматься творчеством. Каждый второй респондент мечтал о творческой профессии с детства. Почти половина (42%) россиян признались, что в детстве мечтали о творческой профессии. Каждый десятый хотел стать актером, каждый 17-й - музыкантом, каждый 20-й - певцом, писателем, поэтом или художником.

При этом большинство россиян (85%) так и не сделали сочинительство, вокал или живопись своей основной профессией. 20% из них признались, что им не хватило таланта. Четверть - побоялись, что занятия творчеством не позволят им обеспечить себе приличный доход, 16% - путь к мечте преградили родители, которые настояли на выборе более "земной" профессии.

Также более трети россиян (36%) с нетерпением ждут окончания трудовой карьеры, чтобы вернуться к любимым в детстве занятиям искусством, 23% из них рассчитывают, что им хватит на это здоровья и финансов.