WSJ: в Нью-Йорке начал работу оперативный штаб по предотвращению киберугроз

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Оперативный центр по борьбе и предотвращению киберугроз открылся в Нью-Йорке. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на местные власти.

По ее данным, планы по созданию инициативы, направленной на предотвращение кибератак, городские власти начали разрабатывать еще в 2017 году. Это было связано с опасениями местных чиновников относительно того, что потенциальные преступники могут осуществить атаку на системы водоснабжения крупнейшего американского мегаполиса.

В 2019 году полицейское управление Нью-Йорка совместно с местным киберкомандованием и профильной НКО запустили проект по защите городских служб и инфраструктуры от кибератак. Однако, как подчеркивает The Wall Street Journal, до минувшей недели он работал исключительно в онлайн-формате.

Теперь же, указывает газета, в нью-йоркском районе Манхэттен официально начал работу оперативный штаб, сотрудники которого в реальном времени будут отслеживать появление вероятных угроз в киберпространстве. В рамках этой организации будут работать сотрудники городских и федеральных ведомств, а также частных компаний. Более 280 партнеров будут осуществлять обмен данными касательно потенциальных киберугроз. Газета отмечает, что Нью-Йорк таким образом стал первым крупным американским городом, в котором действует подобный штаб.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную на прошлой неделе на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.