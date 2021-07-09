Эксперты заявили, что большинство подростков в РФ хотят повысить финансовую грамотность

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Большинство российских подростков (75%) хотят повысить финансовую грамотность, при этом почти половина (42%) считают, что умеют распоряжаться деньгами. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении ТАСС).

"Подростки - активные участники современной экономики. Большинство получают от родителей деньги на регулярные траты, каждый третий имеет самостоятельный источник дохода. При этом только 42% подростков заявляют о достаточности навыков для распоряжения деньгами. 75% хотели бы повышать свою финансовую грамотность", - указывается в исследовании.

При этом каждый четвертый (24%) заявил, что обучение в этой сфере не требуется.

Эксперты поясняют, что финансовое поведение подростков отличается от финансового поведения совершеннолетних граждан. Как правило, большинство финансовых решений за школьников 14-17 лет принимают их родители. Сами подростки могут пользоваться лишь ограниченным набором финансовых продуктов и услуг.

По данным исследования, денежные средства в личном распоряжении имеют 82% подростков. Основной источник дохода для большинства подростков - семья. 89% школьников 14-17 лет получают от родителей денежные средства на регулярные расходы, такие как покупка еды, оплата проезда и мобильной связи, факультативные занятия и занятия в кружках по интересам.

82% подростков получают от родителей деньги и на карманные расходы на различные цели. Более трети школьников сами сообщают родителям, сколько денег им требуется на карманные расходы, а каждый пятый подросток получает ту сумму, которую устанавливают родители.

33% имеют не зависящий от семьи источник дохода - подработку.

Самые распространенные "статьи расходов" для подростков - покупка продуктов питания (67%), покупка билетов на развлекательные мероприятия (40%), оплата услуг мобильной связи (38%) и проезда (29%). Около четверти школьников тратят деньги на покупку косметики и парфюмерии (26%), подарков друзьям (23%), модной одежды и аксессуаров (24%). При этом 23% подростков откладывают часть получаемых денежных средств на будущее.

Накануне ЦБ РФ сообщил, что российские школы начнут преподавать финансовую грамотность в 1-9 классах. Обучение в 1 и 5 классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, по согласованию с родителями школьные программы могут быть изменены в 2021 году.