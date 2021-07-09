Reuters: США добавят ряд китайских компаний в черных список из-за ситуации в Синьцзяне

ТАСС, 9 июля. Администрация президента США Джо Байдена 9 июля намерена объявить о внесении в черный список еще нескольких китайских компаний в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и использованием высокотехнологичных систем наблюдения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По сведениям его источников, речь идет об экономических рестрикциях в отношении как минимум десяти компаний. Данный шаг, как отмечается, является частью усилий Белого дома по привлечению Китая к ответственности за "нарушения прав человека".

Агентство не уточнило точное число компаний, которые войдут в перечень. Согласно данным источников, некоторые юридические лица из других стран также будут внесены в черный список.

В Белом доме отказались комментировать данную информацию, Министерство торговли США не ответило на запрос агентства.

В конце июня Минторг США внес в черный список пять компаний из КНР. По мнению американских властей, они были причастны "к нарушениям прав человека и злоупотреблениям" в СУАР, в том числе к "использованию принудительного труда". В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля. В частности, попадание в перечень предполагает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта и реэкспорта продукции его фигурантам.

В последнее время отношения Китая с Западом стали более напряженными из-за т. н. проблемы защиты прав нацменьшинств в Синьцзяне. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании принудительного труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной этого года США, Канада, ЕС и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для введения ответных санкций Китаем.