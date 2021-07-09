Siemens готова импортировать в Россию технологии зарядных станций для электромобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Компания Siemens готова наладить импорт электрозарядного оборудования для электрокаров из Германии в Россию при соответствующем уровне развития отечественного рынка. Об этом ТАСС сообщил президент Siemens в России Александр Либеров на полях форума "Иннопром-2021".

"У нас есть технологии для инфраструктуры зарядки электротранспорта, но пока локализация такого оборудования не имеет экономического смысла из-за объема рынка. Мы на сегодняшний день готовы представлять эти решения в качестве импорта из Германии, но в перспективе локализация возможна на нашей производственной площадке в Дубне", - отметил Либеров.

Президент Siemens пояснил, что упомянутая технология зарядки работает на постоянном токе и может быть использована, в частности, вдоль трасс, в торговых центрах, парковках и так далее. По его словам, для зарядных станций необходимо использовать "зеленую" энергию. По этой причине в компании активно рассматривают проекты в области солнечной энергетики для снабжения своих станций.

Он добавил, что в России в настоящее время рынок электромобильного транспорта не настолько обширен, однако в Siemens верят в перспективы его динамичного роста.