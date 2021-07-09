{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Иннопром - 2021

Siemens готова импортировать в Россию технологии зарядных станций для электромобилей

Оборудование для электрокаров будут поставлять из Германии, отметил президент компании в РФ Александр Либеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Компания Siemens готова наладить импорт электрозарядного оборудования для электрокаров из Германии в Россию при соответствующем уровне развития отечественного рынка. Об этом ТАСС сообщил президент Siemens в России Александр Либеров на полях форума "Иннопром-2021".

"У нас есть технологии для инфраструктуры зарядки электротранспорта, но пока локализация такого оборудования не имеет экономического смысла из-за объема рынка. Мы на сегодняшний день готовы представлять эти решения в качестве импорта из Германии, но в перспективе локализация возможна на нашей производственной площадке в Дубне", - отметил Либеров.

Президент Siemens пояснил, что упомянутая технология зарядки работает на постоянном токе и может быть использована, в частности, вдоль трасс, в торговых центрах, парковках и так далее. По его словам, для зарядных станций необходимо использовать "зеленую" энергию. По этой причине в компании активно рассматривают проекты в области солнечной энергетики для снабжения своих станций.

Он добавил, что в России в настоящее время рынок электромобильного транспорта не настолько обширен, однако в Siemens верят в перспективы его динамичного роста.

Теги
РоссияСвердловская областьИннопром - 2021
"Ъ": Минпромторг предложил направить 127 млрд рублей на локализацию оборудования для СПГ
По данным издания, план рассчитан на 2021-2030 годы
Читать полностью