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Пандемия COVID-19

Глава МВФ считает, что увеличение СДР на $650 млрд поможет странам выйти из кризиса

Инициатива о новом распределении отправится на рассмотрение, в случае одобрения план вступит в силу в конце августа

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Увеличение резервов Международного валютного фонда (МВФ) - СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ) на $650 млрд повысит ликвидность и резервы стран, поможет им восстановиться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в связи с решением Исполнительного совета организации поддержать ее предложение о выпуске СДР.

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Инициатива о новом распределении теперь отправится на рассмотрение и утверждение Совета управляющих фонда. В случае одобрения план вступит в силу в конце августа.

"Это послужит стимулом для всего мира. Распределение СДР повысит ликвидность и резервы всех наших государств-членов, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", - считает Георгиева.

По ее словам, в 2009 году расширение резервов "внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса". "Уверена, что новое распределение окажет столь же благоприятное воздействие и сейчас, <...> поможет каждому государству - члену МВФ, особенно уязвимым странам, и укрепит принимаемые ими меры в ответ на кризис, вызванный COVID-19", - говорится в заявлении.

Георгиева рассказала, что МВФ в ближайшие месяцы продолжит активно взаимодействовать с государствами в вопросе добровольной передачи СДР от более богатых стран более бедным и уязвимым.

Как заявил в апреле в интервью ТАСС российский исполнительный директор в МВФ, дуайен Совета директоров организации Алексей Можин, Россия будет готова поддержать предложение о распределении СДР. СДР имеет безналичную форму, а ее стоимость определяется ежедневно на основе рыночного курса основных валют - на сегодняшний день это доллар, евро, йена, фунт стерлингов и юань.

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Пандемия COVID-19
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