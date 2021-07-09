В Wildberries сообщили, что онлайн-продажи журналов в России выросли вдвое за год пандемии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Онлайн-продажи журналов в России за год на фоне пандемии выросли в два раза, говорится в исследовании крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries.

"Россияне все чаще покупают журналы в интернет-магазинах. За первое полугодие 2021 года продажи журналов на Wildberries выросли на 90% в штуках по сравнению со вторым полугодием прошлого года", - говорится в исследовании.

Около 12% изданий за 2021 год были проданы жителям зарубежных стран. В Германии больше всего на русском языке приобрели женские журналы, в лидерах - Cosmopolitan и Glamour. "В Италии, Франции и Израиле покупают сканворды и кроссворды. Жители США предпочитают детские журналы. В Казахстане наибольшим спросом пользуются издания с выкройками для шитья", - отметили в Wildberries.

Самыми востребованными в РФ стали журналы с выкройками для шитья, а также разнообразные детские издания. В лидерах среди женских журналов оказались Cosmopolitan, Elle, Vogue. Из мужских изданий наибольшим спросом пользовались Playboy, Esquire и Maxim.

"Издательские дома не первый год продают журналы через интернет-каналы, но в 2020 году из-за пандемии этот тренд значительно усилился: ассортимент в онлайне вырос за счет популярных глянцевых изданий. Интерес к покупкам печатных журналов через интернет мы отмечаем и со стороны россиян -так как очень удобно, приобретая повседневные вещи, заказывать и любимые журналы", - отметили в Wildberries.

Наиболее высокая динамика спроса на журналы была отмечена в регионах страны: Курская область (рост продаж на 171%), Тамбовская область (рост на 139%), Забайкальский край (рост на 140%), Ростовская область (рост на 126%), Сахалинская область (123%).