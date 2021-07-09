Кабмин утвердил план по развитию туризма на Северном Кавказе в ближайшие годы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило план мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развитии туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) до 2035 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

Всего в план вошло 29 мероприятий. "Основная задача документа - повышение качества туристических услуг и создание конкурентоспособных туристических продуктов на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

В план вошли мероприятия по созданию современной инфраструктуры, запуску информационных сервисов для путешественников и совершенствованию системы подготовки кадров в этой сфере. В частности, предполагается инвентаризация рекреационных объектов и комплексное обустройство транспортных узлов, а также "разработка программ культурно-познавательного, гастрономического и детско-юношеского туризма". "Для удобства туристов будет создан единый календарь событий, а также сформированы специальные разделы на сайте Russia.Travel, посвященные регионам СКФО", - отмечается в пресс-релизе.

Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа была одобрена в 2019 году.