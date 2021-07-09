Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина в первом полугодии 2021 года

ТБИЛИСИ, 9 июля. /ТАСС/. Грузия экспортировала на рынок России в январе - июне текущего года более 28 млн бутылок вина, что на 8% больше по сравнению с аналогичными данными за 2020 год. Таким образом, РФ является крупнейшим импортером грузинского вина, говорится в опубликованных в пятницу статистических данных Национального агентства вина республики.

На втором месте по объему закупок грузинского вина находится Украина. С января по июнь в эту страну было экспортировано более 5,2 млн бутылок вина, что на 15% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Польша, куда было экспортировано более 2,8 млн бутылок вина (плюс 31%).

По данным агентства, грузинское вино за шесть месяцев также экспортировалось в Азербайджан (более 133 тыс. бутылок, на 41% больше прошлогодних показателей), в Китай (более 2,7 млн бутылок, что на 10% больше, чем в прошлом году), в Казахстан (почти 2 млн бутылок, на 61% больше прошлогодних показателей) и Турцию (30 930 бутылок, что на 115% больше, чем в 2020 году).

Грузия с января по июнь также поставила 502 353 бутылки в США, что на 35% больше, чем в прошлом году, 273 860 бутылок вина в Израиль, что на 63% больше, чем в 2020 году, 364 459 бутылок в Германию, что на 4% больше прошлогодних показателей, и 348 538 бутылок в Эстонию, что на 3% больше, чем в прошлом году.

Всего с января по июнь 2021 года Грузия экспортировала в 56 стран мира 46,4 млн бутылок вина, что на 13% больше чем в первом полугодии 2020 года. Общая стоимость продукции составила 104 млн долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году. В первые шесть месяцев Грузия экспортировала еще 16 млн бутылок бренди и 398 тыс. бутылок чачи. Доход от экспорта бренди составил 30 млн долларов, что на 11% больше, чем в 2020 году, а от экспорта чачи - 1 млн долларов, что на 64% больше аналогичных показателей за прошлый год.