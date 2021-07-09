Водоканалы просят ФАС сохранить отрасли до 40 млрд рублей выручки для модернизации сетей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ), Мосводоканал, "РКС-Холдинг" и Росводоканал направили коллективное письмо в ФАС России с просьбой изменить порядок использования платежей от промышленных предприятий за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие на централизованные системы водоотведения. Таким образом, водоканалам удастся сохранить до 40 млрд рублей выручки в год для модернизации сетей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ассоциации.

"После начисления соответствующих платежей промышленным абонентам у организаций водопроводно-канализационного хозяйства в настоящее время есть один год на то, чтобы собрать и направить их на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений. Однако за столь короткий срок сделать это невозможно", - сказали в РАВВ.

По данным ассоциации, предприятия могут проводить оплату в течение нескольких лет. Кроме того, процедура оформления этих средств для целевого использования, как правило, длится более одного года. Из-за невозможности за год собрать и включить в оборот эти платежи регулятор вычитает их из выручки водоканала, признавая их неосвоенными целевым образом. В итоге водоканалы не только не получают законные средства на реконструкцию и строительство очистных сооружений, но и платят налог с начисленных промабоненту платежей, которые еще не собраны, пояснили в пресс-службе.

"По сути, речь идет о виртуальной выручке водоканалов, которая есть на бумаге, но нет на практике. При этом с этой виртуальной выручки еще и уплачивается налог. В итоге получается, что с промабонентами работаешь себе в убыток: платежи вовремя не получишь, а государству за несуществующую выручку платишь", - сказала исполнительный директор РАВВ Елена Довлатова.

Как подсчитала Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, платежи промабонентов за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие на централизованные системы водоотведения составляют до 20% выручки от услуг водоотведения, или 40 млрд рублей в год в среднем по стране.

"Эти средства могли бы стать хорошей финансовой опорой для проектов по строительству и реконструкции очистных сооружений. Стоимость возведения таких объектов для города с населением 100 тыс. человек оценивается минимум в 1-1,5 млрд рублей", - подчеркнули в ассоциации.

В связи с этим авторы письма предложили ФАС увеличить до семи лет срок использования указанных платежей промабонентов для финансирования реконструкции и строительства систем водоотведения. Кроме того, предлагается начислять налог не на начисленную сумму платежей, а только на фактически полученный объем средств от промышленных абонентов. "В случае согласия ФАС России с указанными предложениями водоканалы смогут генерировать значительные денежные средства на строительство и реконструкцию изношенной инфраструктуры водоотведения, что напрямую влияет на экологическое состояние водных объектов страны", - отметила в ассоциации.