МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,12% и составил 3865,62 пункта, индекс РТС поднимался на 0,23% - до 1631,37 пункта.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3865,19 пункта (+0,11%), а индекс РТС - 1633,69 пункта (+0,3%).

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,4% - до $74,42 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,64% и торгуется на уровне $73,41 за баррель.