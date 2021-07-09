Создателей аниме "Истребитель демонов" обвинили в неуплате налогов

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Токийская прокуратура выдвинула официальные обвинения в неуплате налогов японской аниме-студии Ufotable, создавшей популярное аниме по манге "Истребитель демонов". Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что в уходе от уплаты налогов на сумму в 137 млн иен ($1,2 млн по текущему курсу) обвиняется компания и ее президент Хикару Кондо. Следствие по этому делу ведется с 2019 года, когда в японской прессе впервые появились сообщения о том, что Ufotable могла уклоняться от уплаты налогов.

Весной 2021 года доходы от проката японского полнометражного анимационного фильма "Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный" (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha, 2020) впервые за историю японской киноиндустрии превысили отметку в 40 млрд иен ($368 млн). А в конце прошлого года "Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный" уже стала самой успешной картиной за всю историю японской киноиндустрии, побив рекорд, установленный анимационным фильмом "Унесенные призраками" мэтра мировой мультипликации Хаяо Миядзаки. В 2001 году тот собрал 31,7 млрд иен.

Оригинальный комикс-манга художника Коёхару Готогэ, на основе которого был снят вначале анимационный сериал, а теперь и полнометражный фильм, к настоящему моменту разошелся тиражом более чем в 100 млн экземпляров. Ожидается, что до конца этого года в свет выйдет второй сезон анимационного сериала, а на октябрь 2021 года запланирован релиз видео-игры, которая появится как на приставках, так и на персональных компьютерах.