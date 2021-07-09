ЦБ заявил, что платежи за просрочку не могут превышать установленную законом неустойку

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Платежи за просрочку по кредитам и займам не могут превышать установленную законом неустойку, говорится в информационном письме, которое Банк России направил кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и ломбардам.

ЦБ в ходе поведенческого надзора выявил недобросовестные практики, когда кредиторы в дополнение к неустойке начисляли заемщикам дополнительные платежи за просрочку долга разово или переодически. При этом размер ответственности должника, как правило, превышал ограничения по величине неустойки, установленные законом, отмечают в регулятор.

Размер неустойки не может превышать 20% годовых или 0,1% за каждый день просрочки (в зависимости от того, начисляются или нет проценты на сумму долга за период нарушения обязательств). Но в обоих случаях такой платеж рассчитывается только от суммы просроченного долга и процентов, а не от всей оставшейся суммы кредита или займа, напомнил регулятор.