Первый транш из федбюджета на строительство кампуса для вузов Томска поступит в 2022 году

ТОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Томской области ожидают получить первый транш из федерального бюджета на строительство кампуса на десять тыс. мест для всех вузов региона в 2022 году. В дальнейшем средства из федерального бюджета - 18 млрд рублей - будут поступать в регион разными долями в течение трех лет, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов в пятницу.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на десять тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фуд-корты. Стоимость его создания оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства и начнется летом 2022 года. Как сообщил во время рабочей поездки в Томск председатель правительства РФ Михаил Мишустин, правительство выделит на строительство 18 млрд рублей.

"Первый транш [из федерального бюджета] ожидается в бюджете Томской области в 2022 году. Средства будут поступать разными долями в течение трех лет, в зависимости от потребностей проекта", - сказал Антонов.

Также он отметил, что потенциальным инвестором в проекте может выступить петербургская группа компаний "Гранит". Концессионер определится по итогам конкурса в 2022 году.

Как уточнил журналистам в понедельник, 5 июля, глава томского научного консорциума, ректор Томского госуниверситета (ТГУ) Эдуард Галажинский, по проекту новый кампус будет оснащен современным кинотеатром, олимпийским бассейном на 50 м и многофункциональным центром. Кроме того, по словам Галажинского, на территории кампуса будут тестироваться технологии "умного" города, в частности, использование в городской среде искусственного интеллекта, механизмов обработки больших массивов данных и другие.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". По словам Галажинского, в "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.