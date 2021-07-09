Росрыболовство надеется на ввод ограничений на перевозку икры в ручной клади с Камчатки

"К сожалению, мы столкнулись с тем, что законодательных возможностей ограничений ввести нельзя, потому что это и не транспортная безопасность, и не санитарная безопасность. Это можно ввести только требованиями самих авиакомпаний. Поэтому, я надеюсь, наши коллеги такое решение примут, они вроде бы согласились, и это положительно скажется на объемах вывозимой браконьерской продукции с территории Камчатки. Пока речь идет только о Камчатке", - сказал он.

Шестаков пояснил, что речь идет об ограничении ввоза в размере 10 кг. "Но, в целом, еще раз: здесь очень важно четко разграничить. Мы считаем, что там, где есть подтверждающие документы, тогда можно было бы провозить и больше, а если это какая-то любительская рыбалка без подтверждающих документов - ограничить этим объемом. Вообще, в целом, несмотря на все эти новые правила, которые мы вводим, мы видим, что браконьеры ведут себя нагло и придумывают все новые и новые способы борьбы [с инспекторами]", - отметил Шестаков.

По его словам, участились случаи нападения на инспекторов Росрыболовства, осуществляются поджоги техники, в том числе на Камчатке. Нападения осуществляются, в том числе с применением оружия. "Браконьеры стали использовать поддельные документы для вывоза: то, что мы последнее обнаружили - для вылова лосося на Камчатке разрешение выдано на Сахалине. То есть идет вообще подмена разрешений, в том числе для провоза нелегально добытой продукции", - рассказала Шестаков.

Он добавил, что постоянно приходится совершенствовать, с одной стороны, деятельность, которую Росрыболовство ведет совместно с МВД и Росгвардией, а, во-вторых, проводить дополнительное обучение инспекторов, чтобы все эти факты они могли отследить.