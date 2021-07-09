"Россети" и СО ЕЭС перевели подстанцию "Слобода" в Подмосковье на удаленное управление

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Компания "Россети" перевела подстанцию 220 кВ "Слобода" в Московской области, которая участвует в транзите электроэнергии Калининской АЭС, а также обеспечивает энергоснабжение жителей городского округа Истра, на дистанционное управление, говорится в сообщении компании.

Проект был реализован компанией "Россети Московской регион" совместно с "Системным оператором" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.

Отмечается, что диспетчеры смогут управлять коммутационным оборудованием в удаленном формате, что позволит сократить время оперативных переключений в 5-10 раз. Более того, автоматизированные программы будут следить за правильностью проводимых операций и снизят влияние человеческого фактора на работу подстанции и риск совершения ошибок.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.