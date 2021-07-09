Строительство ЕКАД могут завершить к сентябрю 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уточнил, что строительство Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) планируется завершить уже к сентябрю 2022 года. Ускорению будет способствовать привлечение федеральных средств, сообщил он на своей официальной странице в Instagram в пятницу.

"Нам раньше выделят федеральные средства на завершение ЕКАД. Это позволит нам замкнуть кольцевую дорогу к сентябрю 2022 года", - написал он.

Кроме того, Куйвашев отметил, что к 2024 году трасса М-12 от Москвы может дойти до Екатеринбурга. "Когда трасса будет полностью достроена, Екатеринбург будет соединен высокоскоростными дорогами с Челябинском, Тюменью, Пермью. Мы навсегда избавимся от пробок в районе Ревды и на переезде в Богданович. Не побоюсь сказать, что это самый крупный дорожный проект за всю историю Урала", - добавил он.

В феврале 2021 года сообщалось, что сдача кольцевой дороги запланирована на 2025 год, но при дополнительном финансировании может быть ускорена почти на два года. Согласно ранее опубликованному распоряжению правительства РФ, на завершение строительства ЕКАД в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 млрд рублей, в 2022 году - 3,9 млрд рублей, в 2023 году - 3,1 млрд рублей. Кроме того, Куйвашев ранее говорил, что до 2023 года область может получить дополнительно 9,5 млрд рублей на строительство ЕКАД.

Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога проектной протяженностью 94,3 км строится с 1994 года. После ввода в эксплуатацию финального участка трассы и ее замыкания ЕКАД объединит в единый транспортный каркас федеральные дороги Пермь - Екатеринбург, подъезд к Екатеринбургу от автодороги "Урал", Екатеринбург - Шадринск - Курган и Екатеринбург - Тюмень.