"Роснефть" открыла крупное месторождение газа в Якутии

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (входит в "Роснефть") открыла крупное газоконденсатное месторождение на территории Республика Саха (Якутия) с запасами более 40 млрд куб. м газа и более 2 млн тонн газового конденсата. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

Отмечается, что запасы сырья поставлены на баланс Государственной комиссии по запасам. Новое месторождение получило название Кэдэргинское.

"В рамках реализации геологоразведочных мероприятий была создана региональная геологическая модель месторождения, выполнена оценка ресурсного потенциала, проведены полевые сейсморазведочные работы, а также высокотехнологичная обработка и интерпретация данных сейсморазведки", - указывается в сообщении.

"Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на 10 лицензионных участках, расположенных на территории Якутии. Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов "Роснефти" в Восточной Сибири. За 3 года предприятием было открыто 4 месторождения.