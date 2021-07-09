Исследование: девелоперы Московского региона в I полугодии удвоили выручку

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Девелоперы Московского региона за год удвоили выручку и заработали 883 млрд рублей по итогам первого полугодия 2021 года. Такие данные содержатся в исследовании ЦИАН.

"В первом полугодии 2021 года девелоперы Московского региона заработали 883 млрд рублей, удвоив выручку за год. Относительно второго полугодия 2020 года выручка не изменилась: за счет роста цен девелоперам удалось компенсировать снижение [числа] сделок", - говорится в материалах.

Согласно исследованию, за год средняя стоимость квадратного метра новостроек в Московском регионе выросла на 25%, из них на 14% - за первое полугодие 2021 года. В частности, в пределах старых границ Москвы средняя стоимость квадратного метра впервые преодолела отметку в 300 тыс. (рост 19% за полгода). В Новой Москве средняя стоимость квадратного метра за полугодие выросла на 3% - до 180,1 тыс. рублей, в Московской области на 9% - до 126,1 тыс. рублей.

При этом количество сделок на первичном рынке за полгода в столичном регионе снизилось на 11% (зарегистрировано 84,3 тыс. договоров долевого участия), отмечают в ЦИАН. В годовой динамике в сравнении с первым полугодием 2020 года количество сделок оказалось выше почти в полтора раза (на 46,5%).

Второе полугодие станет периодом "охлаждения" рынка недвижимости, в первую очередь, по спросу, но не ценам, прогнозирует руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его словам, с перезапуском на новых условиях главного "драйвера" - льготной ипотеки, рынку нужно учиться взаимодействовать в новой реальности. "На стоимость влияют и ряд других факторов: рост стоимости стройматериалов в целом по миру, переход на эскроу-счета, высокая инфляция, которая, по прогнозам, замедлится только в конце 2022 года. Возможно возвращение забытых сезонных скидок, однако отката к допандемийным ценам ждать не стоит", - приводятся его слова в исследовании.