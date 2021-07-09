Мишустин пообещал, что Россия обеспечит доступность интернета по всей стране к 2030 году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия обеспечит доступность интернета на всей своей территории к 2030 году, в 2021 году будет установлено свыше тысячи базовых станций в удаленных населенных пунктах. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил в видеообращении к участникам международного онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon.

"Мы делаем все необходимое, чтобы люди могли выйти в сеть на всей территории России, включая самые дальние точки. Обеспечим это к 2030 году. А уже в этом году установим свыше тысячи базовых станций для организации доступа в сеть во всех малых населенных пунктах", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что устранение цифрового неравенства остается одним из приоритетов государства. Он также отметил, что в современном мире свободный доступ к интернету, возможность посещать различные информационные ресурсы, общаться в социальных сетях и совершать покупки онлайн стало важным критерием качества жизни. Глава правительства сделал акцент на том, что довести интернет до самых удаленных уголков страны особенно важно, потому что это не только информация, но и новые опции с точки зрения трудоустройства. "Уже сейчас мы видим, что число вакансий, которые предполагают дистанционную работу, растет. Удаленная занятость набирает популярность", - констатировал он.

Мишустин отметил, что под влиянием "цифры" изменился не только рынок труда, но и другие сферы экономики - искусственный интеллект, машинное обучение, интернет вещей активно внедряются на производстве и в транспортной инфраструктуре, в медицинских учреждениях, государственных органах и различных наукоемких отраслях. По его словам, технологии дополненной реальности и машинного обучения трансформируют промышленность и энергетику. Они открывают новые, более экологичные перспективы для развития, подчеркнул Мишустин. Системы технического зрения помогают освоению космоса и защите планеты от катастроф, добавил он.

Премьер также отметил, что быстрое создание вакцин от коронавируса было бы невозможным без использования современных технологий. "Использование искусственного интеллекта позволяет ускорить ведение исследовательской деятельности, так что на разработку новых лекарств требуется в разы меньше времени", - заключил он.

О цифровой трансформации

Цифровая трансформация затронет 40% российской экономики до конца 2023 года, отметил премьер-министр. "В нашей стране до конца 2023 года цифровая трансформация затронет 40% экономики. Ее пройдут около 650 компаний. В ближайшие два с половиной года по поручению президента мы переведем в цифровой формат все социально значимые государственные и муниципальные услуги, чтобы их получение было максимально удобным и необременительным для граждан", - сказал Мишустин.

Он добавил, что федеральные ведомства совместно с регионами уже приступили к модернизации информационной инфраструктуры, чтобы обеспечить выполнение указанных задач.

По словам главы кабмина, 2020 год стал временем больших перемен, когда удаленная работа стала привычным явлением, а люди начали больше времени проводить в интернете. "В новых реалиях государства и бизнес стремятся обеспечить наиболее комфортные условия для жизни и работы. Ускорение темпов цифровизации позволяет реализовывать самые прогрессивные идеи в максимально сжатые сроки", - отметил Мишустин.

Cyber Polygon

9 июля проходит третий международный онлайн-тренинг Cyber Polygon, его проведет компания Bi.Zone (занимается стратегическим управлением цифровыми рисками, входит в экосистему Сбера). Онлайн-тренинг пройдет при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума и Интерпола. Темой мероприятия станет безопасное развитие цифровых экосистем. На полях Cyber Polygon выступят зампред Центробанка Алексей Заботкин, президент Сбера Герман Греф, сооснователь компании Apple и изобретатель Стив Возняк, топ-менеджеры Mastercard и Visa и другие спикеры.