Минсельхоз Франции заявил, что пытается решить проблему с поставками шампанского в Россию

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Франции ведет поиск решения проблемы с поставками шампанского в Россию. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Жюльен Денорманди, посетивший в пятницу город Эперне для переговоров с французскими производителями шампанского по поводу ситуации, возникшей после принятия в России закона о виноделии.