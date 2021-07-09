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Минсельхоз Франции заявил, что пытается решить проблему с поставками шампанского в Россию

Напиток делают в Шампани, здесь "не должно быть никакой двусмысленности", подчеркнул министр Жюльен Денорманди
Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди Benjamin Polge/Hans Lucas via Reuters Connect
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Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди
© Benjamin Polge/Hans Lucas via Reuters Connect

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Правительство Франции ведет поиск решения проблемы с поставками шампанского в Россию. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Жюльен Денорманди, посетивший в пятницу город Эперне для переговоров с французскими производителями шампанского по поводу ситуации, возникшей после принятия в России закона о виноделии.

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"Правительство Франции мобилизовано, чтобы найти решение в связи с российскими постановлениями", - написал Денорманди в своем Twitter. "Шампанское производится во Франции, делают его в Шампани. Здесь не должно быть никакой двусмысленности", - добавил он.

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