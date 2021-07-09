В Коми намерены реализовать 41 инвестпроект на 89 млрд рублей для диверсификации экономики

СЫКТЫВКАР, 9 июля. /ТАСС/. Комплексный план мероприятий по диверсификации экономики Республики Коми и открытию производств, не связанных с добычей угля, утвержден Минэкономразвития РФ. План предполагает реализацию 41 инвестиционного проекта с суммарным объемом инвестиций более 89 млрд рублей и открытием около четырех тыс. новых рабочих мест, говорится в плане, который опубликован в пятницу на сайте Минэкономразвития.

Ранее план диверсификации экономики Коми одобрил штаб правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. До этого президент России Владимир Путин поручал разработать и утвердить до конца 2019 года комплексный план развития арктических моногородов Воркуты и Инты, обратив особое внимание на поддержку занятости населения, определение перспектив развития угледобычи. В начале 2021 года власти Коми заявили, что доработают этот план, "сделав его более амбициозным".

"Утвердить прилагаемый план мероприятий по диверсификации экономики Республики Коми на 2021-2026 годы <…>. Ожидаемые результаты от реализации плана мероприятий к 2026 году: не менее 3 833 дополнительно созданных рабочих мест, не менее 89,7 млрд рублей дополнительно привлеченных внебюджетных инвестиций в отрасли, не связанные с добычей угля", - говорится в тексте документа.

Большая часть запланированных инвестпроектов направлена на глубокую переработку древесины и добычу и переработку нефти, газа и других неугольных полезных ископаемых. Так, до конца 2023 года в Инте планируется запустить завод по выпуску карбида кальция и ферросплавов мощностью до 35 тыс. тонн карбида кальция, до 50 тыс. тонн минеральных удобрений, а на третий год работы запустить выпуск ферросплавов - силикомарганца, силикокальция и силикобария. Предприятия смогут составить конкуренцию экспортерам карбида кальция из Казахстана и Китая. Помимо этого, запланировано создание ряда производств по выпуску извести, строительного камня, щебня, доломитовой и древесной муки.

Новые производства

В Инте также планируется с 2026 года приступить к проектной добыче нефти. В Воркутинском районе один из резидентов Арктической зоны РФ, АО "Северная территория", планирует вести разведку и добычу золота и минерального сырья на Естошорском месторождении. План предполагает также решение застарелой проблемы Воркуты - переработку отвалов породы, накопившихся за десятилетия в результате добычи угля. Модернизацию и создание новых производств запланировали все крупные лесопромышленные компании Коми - "Лузалес", "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат", "Монди Сыктывкарский ЛПК" и ряд других. План предполагает создание также крупных животноводческих комплексов суммарно на 800 коров, модернизацию агрокомплекса "Инта Приполярная".

В план включено создание особой экономической зоны "Север" в Сыктывдинском районе Коми. Якорным резидентом станет компания "Лузалес" с проектом строительства завода по выпуску плит МДФ мощностью до 1 млн кубометров в год, предполагаемые инвестиции - 32 млрд рублей. Готовность участия подтвердили также действующие и новые инвесторы, которые планируют открыть на территории "Север" производства фанеры, мебели, светодиодных систем освещения.

О ситуации в экономике региона

Как указано в документе Минэкономразвития РФ, в Коми проживают около 813 тыс. человек, из них треть - в столице региона Сыктывкаре. Насчитывается четыре монопрофильные территории - арктические города Воркута и Инта, город Емва и поселок Жешарт. Четыре муниципалитета входят в состав Арктической зоны РФ - города Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. На территории сосредоточено около 50% площади лесов Европейского Севера России, или 3,2% от всех лесов страны. Коми является крупным экспортером древесины, сырой нефти и масел.

В 2020 году около половины инвестиций было направлено в несырьевые сектора экономики, однако в регионе по-прежнему отмечается относительно низкая инвестиционная и инновационная активность предприятий. Недостаточно развита инфраструктура поддержки промышленности. Так, в 2017 году в моногороде Емве была создана единственная в Коми территория опережающего социально-экономического развития. На начало 2021 года в реестр ее резидентов включена одна компания - "Лессервисплюс", она планирует расширить действующее производство пиломатериалов.

При этом в разведанных на территории Коми месторождениях сосредоточено около 3% общероссийских запасов нефти, 4,5% угля, 13% баритов, 30% бокситов, около 50% титана и около 80% кварцево-жильного сырья. Ежегодно в Коми добывается около 14 млн тонн нефти, 3,5 млн куб. м. газа природного и попутного, 10 млн тонн угля. Это основная топливная база Европейского Севера России.

"Реализация плана мероприятий даст возможность раскрыть экономический потенциал Республики Коми, создать дополнительные направления для получения дохода регионального бюджета, что позволит обеспечить ускоренный рост социально-экономического развития региона", - заключили разработчики плана.