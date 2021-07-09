РБК: банки сообщили о новом виде мошенничества с прививками от коронавируса

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские банки обнаружили новый вид мошенничества, где злоумышленники начали распространять объявления о начислении бонусов вакцинированным, пытаясь получить данные для доступа к деньгам на банковских картах. Об этом пишет издание РБК .

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

Отмечается, что после объявления об обязательной вакцинации от ковида для отдельных категорий граждан мошенники начали распространять объявления о начислении бонусов вакцинированным. Такую схему, по данным издания, обнаружили ВТБ, Газпромбанк и "Лаборатория Касперского".

Эксперты отмечают, что мошенники распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тыс. рублей, которые якобы выплачиваются клиентам банков в случае вакцинации. При этом в объявлениях не уточняется, о какой вакцине идет речь.

Если пользователь переходит по ссылке в объявлении, он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам. В итоге мошенники получают доступ к денежным средствам жертвы.

Также сообщается, что мошенники распространяют объявления о продаже поддельных сертификатов о прохождении вакцинации или о предоставлении услуг по занесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан. По данным "Лаборатории Касперского", в июне 2021 года было обнаружено и заблокировано на 14% больше мошеннических ресурсов, связанных с коронавирусом, чем в мае.